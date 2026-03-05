Fine del Mondo il 13 novembre 2026 | a dirlo un calcolo matematico

Secondo un calcolo matematico, il 13 novembre 2026 potrebbe essere la data in cui si verificherà la Fine del Mondo. La teoria è stata formulata da Heinz von Foerster, che ha sviluppato questa previsione attraverso un modello numerico. La data è stata riportata in alcuni studi e ipotesi basate su analisi matematiche e calcoli specifici.

Vediamo perché la Fine del Mondo dovrebbe avvenire il 13 novembre 2026 e chi p Heinz von Foerster che ha formulato questa teoria. La teoria di Heinz von Foerster basava i propri postulati sulla crescita esponenziale della popolazione e sulla pressione sulle risorse del pianeta. Secondo Foerster, in un ambiente con risorse finite, l’umanità rischierebbe di arrivare a un punto di saturazione in cui il sistema non reggerebbe più. Fissando dunque il 13 novembre 2026 come data in cui ciò accadrebbe. Heinz Von Foerster nacque a Vienna il 13 novembre 1911. Studiò le similarità tra i sistemi cibernetici in biologia ed elettronica, fornendo altresì fondamentali contributi al cognitivismo. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

