Ecco quando sarà la fine del mondo La profezia da brividi del 1960
Negli anni Sessanta, una profezia ha attirato l’attenzione di molti, annunciando una possibile fine del mondo. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando timori e discussioni tra la popolazione. È un esempio di come alcune predizioni, anche se prive di fondamento scientifico, riescano a catturare l’attenzione pubblica e a diventare parte del discorso quotidiano. Nel corso degli anni, altre affermazioni di questo tipo si sono ripetute, alimentando un senso di incertezza e paura tra le persone.
Tra le preoccupazioni quotidiane che riempiono le giornate e le tensioni che attraversano lo scenario globale, lo sguardo collettivo sembra sempre più ristretto, concentrato su un orizzonte breve fatto di emergenze immediate e soluzioni temporanee. In questo flusso continuo di urgenze, la percezione della fragilità della condizione umana tende a scivolare sullo sfondo, quasi fosse un pensiero rimosso. Eppure, proprio mentre l’attenzione pubblica si disperde, tornano a emergere vecchie teorie che rimettono tutto in discussione: non profezie mistiche, ma elaborazioni scientifiche nate da modelli matematici, capaci di interrogare con freddezza il futuro dell’umanità e il suo possibile punto di rottura. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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