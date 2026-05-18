Ecco quando sarà la fine del mondo La profezia da brividi del 1960

Negli anni Sessanta, una profezia ha attirato l’attenzione di molti, annunciando una possibile fine del mondo. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando timori e discussioni tra la popolazione. È un esempio di come alcune predizioni, anche se prive di fondamento scientifico, riescano a catturare l’attenzione pubblica e a diventare parte del discorso quotidiano. Nel corso degli anni, altre affermazioni di questo tipo si sono ripetute, alimentando un senso di incertezza e paura tra le persone.

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