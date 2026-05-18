Ecco quando sarà la fine del mondo La profezia da brividi del 1960

Da tvzap.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli anni Sessanta, una profezia ha attirato l’attenzione di molti, annunciando una possibile fine del mondo. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando timori e discussioni tra la popolazione. È un esempio di come alcune predizioni, anche se prive di fondamento scientifico, riescano a catturare l’attenzione pubblica e a diventare parte del discorso quotidiano. Nel corso degli anni, altre affermazioni di questo tipo si sono ripetute, alimentando un senso di incertezza e paura tra le persone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tra le preoccupazioni quotidiane che riempiono le giornate e le tensioni che attraversano lo scenario globale, lo sguardo collettivo sembra sempre più ristretto, concentrato su un orizzonte breve fatto di emergenze immediate e soluzioni temporanee. In questo flusso continuo di urgenze, la percezione della fragilità della condizione umana tende a scivolare sullo sfondo, quasi fosse un pensiero rimosso. Eppure, proprio mentre l’attenzione pubblica si disperde, tornano a emergere vecchie teorie che rimettono tutto in discussione: non profezie mistiche, ma elaborazioni scientifiche nate da modelli matematici, capaci di interrogare con freddezza il futuro dell’umanità e il suo possibile punto di rottura. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ecco quando sar224 la fine del mondo la profezia da brividi del 1960
© Tvzap.it - “Ecco quando sarà la fine del mondo”. La profezia da brividi del 1960
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Come Fabio Rizzo ha dovuto uccidere Marracash | ICONS

Video Come Fabio Rizzo ha dovuto uccidere Marracash | ICONS

Sullo stesso argomento

Leggi anche: "Sinner? Quando tornerà a battere Alcaraz": dalla Svizzera, una profezia da brividi

“Fine del mondo alle porte”, l’assurda profezia apocalittica del Cremlino dopo gli attacchi all’Iran«Ci sono state cose peggiori nella storia umana…Ma allora non eravamo vivi, quindi ci sembra che la fine del mondo sia alle porte».

ecco quando sarà la fineQuando finisce ‘Uomini e Donne’? La scelta di Ciro Solimeno: ecco quando andrà in ondaSi avvicina il finale di stagione di Uomini e Donne: svelata la data dell’ultima puntata del dating show di Canale 5 ... msn.com

Can Yaman annuncia la fine delle riprese de Il Labirinto delle Farfalle: ecco quando arriva in ItaliaLe riprese de Il Labirinto delle Farfalle sono ufficialmente concluse, Can Yaman festeggia e il pubblico non vede l'ora di vedere la serie tv anche in Italia. Ma quando? Si sono ufficialmente concluse ... comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web