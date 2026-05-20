La festa della Fotografia Il tramonto sbaraglia tutti La vittoria di Rubinacci

Durante la recente festa della fotografia, i partecipanti hanno presentato più che semplici scatti, portando con sé anche la loro passione per l’arte visiva. La competizione si è conclusa con la vittoria di un concorrente, mentre il tramonto ha catturato l’attenzione di tutti, dominando la scena. La manifestazione ha riunito appassionati e professionisti che hanno condiviso momenti di entusiasmo e dedizione, lasciando spazio a emozioni e a un clima di convivialità.

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Al concorso non hanno portato soltanto le loro fotografie. Hanno portato tutta la loro passione. Ore e ore di appostamenti in attesa di un’abbeverata in Africa, imbacuccati con temperature artiche in attesa dell’aurora boreale, sveglia all’alba per tuffarsi in un prato ricolmo di rugiada per ritrarre piccole, stupefacenti creature, altrimenti nascoste. Perchè in ogni foto finalista alla quattordicesima edizione dell’Aci Pistoia Photo Contest c’era tutta la vita di ognuno degli autori e degli autrici. E’ molto di più di una gara, è una costellazione di storie, un meraviglioso mosaico di intuizione e pazienza. Domenica 17 maggio, in Sala... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La festa della Fotografia. Il tramonto sbaraglia tutti. La vittoria di Rubinacci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aci Pistoia Photo Contest. Il mondo in migliaia di scatti. La grande festa della FotografiaLa giuria è al lavoro da qualche settimana e traspare già una grande soddisfazione per la qualità elevatissima delle opere, ben espressa da Angelo... Spettacoli, arte e fotografia. Gli eventi per la Festa della donnaAl via questa sera al Centro civico Agorà di Arese un fine settimana di appuntamenti dedicati alla Festa della donna. Il discorso di Paolo Carnera dopo aver vinto come Miglior Autore della Fotografia ai #David71: Senza la troupe non riusciamo a fare film. Se questa è la festa del cinema, è la festa delle troupe che lo fanno. Grazie a Loro x.com Foto dei fiori per la Festa della Mamma reddit MonFest, la festa della fotografia va On stageDa Marcello Mastroianni versione Mandrake per Mimmo Cattarinich a Claudio Abbado sul podio mentre dirige davanti all'obiettivo di Cesare Colombo. Ma anche Johnny Depp versione frontman sul palco per ... ansa.it Divina Festa - 10 anni di culto della fotografia da Eglise a PalermoDomenica 17 maggio (dalle 10.30 alle 14.30), Eglise celebra il decimo anniversario dalla sua fondazione con DIVINA FESTA - 10 ANNI DI CULTO DELLA FOTOGRAFIA trasformando ancora una volta una chiesa ... guidasicilia.it