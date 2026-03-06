Questa sera al Centro civico Agorà di Arese prende il via un fine settimana dedicato alla Festa della donna con una serie di eventi che spaziano tra spettacoli, arte e fotografia. L’iniziativa include mostre, performance e incontri pensati per celebrare questa ricorrenza attraverso diverse espressioni culturali. La manifestazione proseguirà nei giorni successivi con ulteriori appuntamenti rivolti al pubblico.

Al via questa sera al Centro civico Agorà di Arese un fine settimana di appuntamenti dedicati alla Festa della donna. Alle 21 si terrà il monologo "Questo è il mio corpo" di Paolo Trotti e Simona Migliori. Sabato 7 marzo alle 17.30, "Le streghe di Milano", lettura recitata a cura della Compagnia teatrale aresina, con Gina Mariano, Laura Bonati, Maria Cristina Grande, Tito Valtorta, Maria Grazia Vacalopulo, autrice del testo. Ambientata tra la fine del 1300 e la prima metà del 1600 alcune donne, condannate al rogo a Milano come streghe. Anche a Lainate fino al 14 marzo all’Ariston Urban Center mostra collettiva di pittura "Icone di donna" con l’associazione Fare Arte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spettacoli, arte e fotografia. Gli eventi per la Festa della donna

