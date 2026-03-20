aci pistoia photo contest il mondo in migliaia di scatti la grande festa della fotografia

Aci Pistoia ha avviato il Photo Contest, raccogliendo migliaia di fotografie provenienti da tutto il mondo. La giuria, che lavora da alcune settimane, valuta le immagini in vista della premiazione. La competizione si concentra sulla varietà e sulla qualità degli scatti, coinvolgendo appassionati e professionisti. La manifestazione si prepara a celebrare la fotografia attraverso una grande esposizione.

La giuria è al lavoro da qualche settimana e traspare già una grande soddisfazione per la qualità elevatissima delle opere, ben espressa da Angelo Fragliasso, imprenditore ed esperto della comunicazione, fotografo e curatore dell’Aci Pistoia Photo Contest da tutte le sue edizioni, quest’anno alla numero quattordici, e con un volume di fotografie iscritte al concorso sempre in crescita. Nel 2026 sono state 6271 contro le 5050 dell’edizione 2025. Dopo la prima scrematura, i giurati stanno valutando le tremila immagini che concorrono per le dieci categorie: paesaggio, ritratto, street, natura, urban e distanza ravvicinata a cui si sono aggiunte... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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