Nella cronaca dell’ultima tappa del Giro d’Italia, un commento critico riguarda alcuni corridori e le ammiraglie, ritenuti poco tatticamente efficaci. Si segnala inoltre che un direttore sportivo ha fatto innervosire alcuni membri del team del Milan durante una gara. Per quanto riguarda il percorso, alcuni osservatori non condividono l’idea che fosse poco entusiasmante, sottolineando che si trattava chiaramente di una tappa pensata per le fughe, come era noto a tutti.

PERCORSO DEL GIRO D’ITALIA NON ENTUSIASMANTE?. Non sono d’accordo. Questa era una tappa da fuga, lo sapevano tutti. Il percorso secondo me è bello. Oggi le salite c’erano, si poteva anche far qualcosa. Il vero problema è di natura tattica: qui si corre non più per vincere, ma per i punti e il piazzamento. Altrimenti per quale motivo Mas avrebbe tirato per tutta la giornata? Ha corso per il secondo posto. I velocisti avranno vita sempre più dura da qui in avanti, con meno occasioni a disposizione nei Grandi Giri. Secondo me sono più belle queste tappe come disegno. Il problema è come vengono interpretate. Tatticamente alcuni corridori e ammiraglie non sono all’altezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Alcuni corridori e ammiraglie tatticamente non all’altezza. Magnier innervosisce Milan”

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