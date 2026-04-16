La baldanzosa Flotilla ci riprova con la seconda crociera a Cuba | tutti all’Avana per il Primo Maggio

La Flotilla annuncia la ripresa delle sue attività con una nuova crociera verso Cuba, partendo dall’Italia e prevista per il Primo Maggio. L’evento coinvolge un gruppo di persone che si preparano a raggiungere l’Avana, con l’obiettivo di promuovere la libertà in opposizione alle politiche di un ex presidente degli Stati Uniti. La partenza è programmata per questa data, con l’intento di rafforzare i legami tra i partecipanti e il paese caraibico.

Torna la baldanzosa Flotilla, pronta sfidare i marosi nel nome della libertà contro il tiranno Trump. Dopo la crociera per Gaza, l’equipaggio è pronto per il bis a Cuba in occasione del Primo maggio. Obiettivo: salvare l’isola comunista dall’embargo americano. Tutti in acqua, dunque, per difendere l’isola caraibica “piegata dal blackout e dal criminale embargo statunitense”. A sponsorizzare la nuova avventura della “Brigada Primero de Mayo” è ancora una volta Ilaria Salis. Che per l’occasione si rivolge a tutti. Ma proprio a tutti: a uomini, donne e a chi non si sente né l’uno né l’altro ma ha il profilo militante adatto alla traversata. Lo dimostra l’invito imbarazzante che corre sui suoi canali social.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La baldanzosa Flotilla ci riprova con la seconda crociera a Cuba: tutti all’Avana per il Primo Maggio Notizie correlate Greta Thunberg ci riprova con la Flotilla anti Usa: direzione CubaCuba potrebbe diventare la meta di una nuova Flotilla che dovrebbe arrivare nell’isola caraibica il 21 marzo. La Flotilla diventa Convoy, si parte anche dall’Italia con gli aerei per l’Avana: “Rompere l’assedio a Cuba”Partiranno anche dall’Italia per essere a Cuba il 21 marzo, sul Malecon dell’Avana, con il “Nuestra America Convoy” che non sarà solo una Flotilla ma...