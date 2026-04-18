Nel decreto approvato il 1 maggio, tra le varie misure adottate ci sarà anche una norma dedicata al concetto di “salario giusto”. Il governo e il ministero del Lavoro stanno finalizzando i testi per inserire questa disposizione, che mira a regolamentare e migliorare le condizioni salariali nel settore lavorativo. La discussione sulla misura si inserisce nel quadro più ampio delle iniziative legislative in materia di lavoro.

Ci sarà anche una norma sul “salario giusto” nel decreto 1 maggio, che Governo e il ministero del Lavoro stanno portando a conclusione. Ad annunciarlo è lo stesso dicastero guidato dal Ministro Marina Calderone. Nella nota diffusa da via Flavia si legge che il provvedimento al vaglio del governo vuole «dare un’ulteriore risposta alle aspettative e alle esigenze dei lavoratori e delle imprese e rafforzare i dati positivi del mondo del lavoro degli ultimi anni, con particolare riguardo ai segmenti con ancora grande potenziale, ossia donne e giovani». Secondo il ministero l’intervento «si rende urgente anche alla luce del contesto di crisi...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lavoro: nel decreto ‘1 maggio’ anche la norma sul salario giusto

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