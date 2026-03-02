Dacia Sandero Gpl 20 Cv in più | come va veramente

La Dacia Sandero Gpl, con 20 cavalli in più rispetto ai modelli precedenti, sta arrivando sul mercato. La vettura è la più venduta in Europa e ora presenta nuove caratteristiche legate alla motorizzazione bifuel. Le novità riguardano principalmente l’incremento di potenza e alcune modifiche tecniche, senza ulteriori dettagli sui benefici pratici o le performance reali.

Poche e mirate migliorie, per guardare ancora più in alto. Dopo essersi laureata auto più venduta in Europa per il secondo anno consecutivo, Dacia Sandero incassa un aggiornamento che migliora l’appeal estetico, il comfort di marcia e le prestazioni, senza penalizzare i consumi. Paradossi di una tecnologia bifuel, fiore all’occhiello in casa Dacia, giunta all’apice della maturità con il nuovo motore 3 cilindri turbo, che guadagna 20 Cv per un totale di 120 Cv, espressi nell’inedito abbinamento con la trasmissione automatica a sei rapporti. Una tra le più raffinate come l’Edc – Efficient Dual Clutch - il cambio automatico doppia frizione del gruppo Renault, lanciato nel 2016 e costantemente evoluto negli anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dacia Sandero Gpl, 20 Cv in più: come va veramente Dacia Sandero, come va su strada la rinnovata regina d’Europa in versione GPLOggi dire Dacia Sandero è parlare di un fenomeno di successo, come ci ricorda senza affanno la classifica delle automobili più vendute in Europa,... Leggi anche: Dacia Sandero Stepway GPL: nuovo motore, solita certezza Dacia SANDERO GPL, sempre a GAS, più MODERNA: da 16.500 euro Una raccolta di contenuti su Dacia Sandero Gpl. Temi più discussi: Dacia Sandero Stepway: L’A prima prova della gpl con il cambio automatico; Dacia Sandero 2026: quanto costa, come va il nuovo GPL automatico e cosa cambia negli allestimenti; Nuova gamma Dacia 2026: Sandero, Duster, Bigster e le altre; Quali sono le 10 auto GPL che consumano meno?. Dacia Sandero Stepway 1.2 GPL la prova del nuovo motore da 120 cavalliProva della Dacia Sandero Stepway ECO-G, auto bi-fuel benzina GPL. Foto interni, foto, abitacolo, foto carrozzeria, foto test su strada. newsauto.it Dacia Sandero, primo contatto su strada con la nuova versione GPLDacia Sandero, la nostra prova su strada della rinnovata versione GPL: il nuovo motore turbo da 120 CV, le dotazioni e l’autonomia record di 1.600 km ... virgilio.it Come va davvero su strada Abbiamo messo alla prova la Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 per capire come si comporta nella guida di tutti i giorni. Assetto rialzato, posizione di guida comoda e motore turbo benzina/GPL da 120 CV: una combinazione p facebook Dacia Sandero Stepway 2026: il GPL con l'automatico è la svolta | Video x.com