La Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 Auto è un modello che combina un motore brillante con un cambio automatico fluido, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo. La versione a trazione integrale utilizza doppia alimentazione benzina e GPL. Questi sono alcuni aspetti che caratterizzano la vettura, che si presenta come un'opzione versatile nel segmento dei SUV compatti.

Per il secondo anno consecutivo è risultata l'auto più venduta in Europa e ora nel 2026 si è ripresentata sul mercato con pochi e decisi miglioramenti. Si tratta della Dacia Sandero Stepway, la versione crossover che ha avuto un po' di aggiornamenti a livello estetico, ma anche dal punto di vista motoristico, senza penalizzare i consumi. Come su altri modelli del marchio, troviamo qui la doppia alimentazione benzinaGpl e un nuovo motore turbo a tre cilindri con 20 Cv in più (sono adesso 120), abbinato per la prima volta a un cambio automatico a sei marce, l'Edc (Efficient Dual Clutch) a doppia frizione del gruppo Renault. All'esterno un frontale aggiornato, dove spiccano il nuovo paraurti e gli inediti fari anteriori a Led. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dacia Sandero Stepway Gpl con cambio automatico: pregi e difetti

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