Apicoltori bergamaschi in crescita Dall’estero 27 milioni di chili di miele
Nel territorio bergamasco ci sono attualmente 1.613 apicoltori, di cui la maggior parte sono hobbisti, che gestiscono complessivamente 3.297 apiari e quasi 23.000 alveari. Nel frattempo, le esportazioni di miele verso l’estero hanno raggiunto i 27 milioni di chili. La crescita del settore è evidente, con un numero crescente di apicoltori e una produzione di miele significativa anche a livello internazionale. Questi dati fanno parte di un quadro più ampio che riguarda l’attività apistica nella regione e le sue relazioni con il mercato globale.
LA GIORNATA. Nella nostra provincia sono 1.613, per la maggior parte hobbisti, per un totale di 3.297 apiari e quasi 23mila alveari. Oggi, 20 maggio, si celebra la Giornata mondiale delle api, custodi insostituibili della biodiversità e sentinelle dell’ambiente. Per il comparto apistico della nostra provincia, che conta 1.613 apicoltori - per la maggior parte hobbisti, dato che i professionisti si fermano a quota 390 - per un totale di 3.297 apiari e quasi 23mila alveari, la ricorrenza di quest’anno coincide con un sospiro di sollievo, specialmente in pianura. I numeri del settore sono in crescita, considerando che a maggio 2024 si contavano 1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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