Apicoltori bergamaschi in crescita Dall’estero 27 milioni di chili di miele

Nel territorio bergamasco ci sono attualmente 1.613 apicoltori, di cui la maggior parte sono hobbisti, che gestiscono complessivamente 3.297 apiari e quasi 23.000 alveari. Nel frattempo, le esportazioni di miele verso l’estero hanno raggiunto i 27 milioni di chili. La crescita del settore è evidente, con un numero crescente di apicoltori e una produzione di miele significativa anche a livello internazionale. Questi dati fanno parte di un quadro più ampio che riguarda l’attività apistica nella regione e le sue relazioni con il mercato globale.

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