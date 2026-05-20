La Corte costituzionale ha stabilito che gli amministratori responsabili di un dissesto finanziario non possono essere salvati, confermando l’interdizione di dieci anni. La decisione riguarda il ricorso presentato dalla Corte dei Conti della Calabria, che era stato respinto. La questione riguarda il comportamento di alcuni amministratori locali coinvolti in una gestione che ha portato al fallimento di un ente pubblico. La sentenza conferma la validità delle sanzioni previste dalla legge per chi causa dissesti.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile ricorso della Corte dei Conti della Calabria per la declaratoria di incostituzionalità dell’articolo del Testo unico sugli enti locali che prevede dieci anni di interdizione dalle cariche pubbliche per gli amministratori che hanno provocato il dissesto. A rischio diversi sindaci e consiglieri regionali in tutta Italia. La pronuncia della Consulta. Era stato il noto amministrativista Oreste Morcavallo a chiedere al giudice contabile di adire la Consulta ritenendo sproporzionata e incostituzionale la norma inserita nel Tuel. Per l’avvocato Morcavallo, e la Corte dei Conti calabrese aveva dichiarato non manifestatamente infondata la questione, la sanzione era sproporzionata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Consulta non salva gli amministratori che hanno provocato il dissesto: interdizione per dieci anni confermata

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