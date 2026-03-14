La Corte Costituzionale sta valutando la possibile invalidazione dell’articolo 248 del Tuel, il Testo unico degli Enti Locali. Questo articolo impedisce per dieci anni agli amministratori locali ritenuti responsabili di dissesto di ricoprire incarichi elettivi. La decisione potrebbe permettere a questi amministratori di tornare a ricoprire ruoli pubblici senza restrizioni temporali. La sentenza è attesa nei prossimi mesi.

La Corte Costituzionale potrebbe annullare l’art 248 del Tuel, il Testo unico degli Enti Locali, che vieta per dieci anni agli amministratori locali ritenuti colpevoli di avere provocato un dissesto di ricoprire incarichi elettivi di qualsiasi genere. La decisione arriverà a breve. L’udienza. L’udienza a Palazzo della Consulta si è tenuta martedì 10 marzo. A sollevare la questione costituzionale è stata la Corte dei Conti della Calabria, accogliendo la tesi dell’avvocato Oreste Morcavallo, difensore in sede contabile di alcuni ex amministratori del Comune di Cosenza. Relatore, il giudice costituzionale, Angelo Buscema. Si è costituita l’Avvocatura dello Stato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Consulta potrebbe salvare gli amministratori locali che hanno provocato il dissesto

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