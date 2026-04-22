Certificati anti-Cpr respinto l' appello delle difese | confermata l' interdizione per tre dottoresse indagate

Il tribunale del Riesame di Bologna ha respinto l’appello delle difese delle tre dottoresse coinvolte nell’indagine sui certificati anti-rimpatrio. La decisione conferma l’interdizione dalla professione di dieci mesi, già stabilita dal giudice di Ravenna. Le dottoresse erano state indagate nell’ambito di un procedimento legale che riguarda l’emissione di certificati in modo non conforme. La situazione si inserisce in un’inchiesta più ampia sui presunti abusi legati a questa pratica.

Respinto l'appello delle difese, viene confermata dal tribunale del Riesame di Bologna l'interdizione dalla professione per dieci mesi, così come stabilito dal giudice di Ravenna, per tre dottoresse indagate nell'ambito dell'inchiesta sui certificati anti-rimpatrio. Lo riferisce l'Ansa.I giudici.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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