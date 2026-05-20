La coltivazione gli approvvigionamenti e lo spaccio di droga del gruppo criminale di Aprilia
Nell'ultima operazione delle forze dell'ordine, un gruppo criminale con sede ad Aprilia è stato smantellato. Le indagini hanno confermato che il loro principale attività riguardava il traffico di droga, con approvvigionamenti di grandi quantità di cocaina e hashish. La stessa organizzazione si occupava anche della coltivazione e lavorazione di sostanze stupefacenti all’interno di serre. L’operazione ha portato all’arresto di diversi membri e al sequestro di sostanze e attrezzature utilizzate per la produzione.
Gli affari principali del gruppo criminale con base logistica ad Aprilia, smantellato nell'ultima operazione dei carabinieri di lunedì scorso, era legato al narcotraffico, con approvvigionamento di ingenti quantitativi di cocaina e hashish e con la coltivazione, produzione e lavorazione in serra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
£50k DRUG EMPIRE on SNAPCHAT… How A POLICE CAR CHASE Took It Down
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