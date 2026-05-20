La coltivazione gli approvvigionamenti e lo spaccio di droga del gruppo criminale di Aprilia

Nell'ultima operazione delle forze dell'ordine, un gruppo criminale con sede ad Aprilia è stato smantellato. Le indagini hanno confermato che il loro principale attività riguardava il traffico di droga, con approvvigionamenti di grandi quantità di cocaina e hashish. La stessa organizzazione si occupava anche della coltivazione e lavorazione di sostanze stupefacenti all’interno di serre. L’operazione ha portato all’arresto di diversi membri e al sequestro di sostanze e attrezzature utilizzate per la produzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui