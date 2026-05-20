La coltivazione gli approvvigionamenti e le movimentazioni di droga del gruppo criminale di Aprilia

Nell’ultima operazione dei carabinieri, un gruppo criminale con base ad Aprilia è stato smantellato. Le indagini hanno ricostruito le attività principali, che riguardavano il traffico di droga, con approvvigionamenti di grandi quantità di cocaina e hashish. Il gruppo era coinvolto anche nella coltivazione, produzione e lavorazione di sostanze stupefacenti in serre dedicate. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiali e sostanze, e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire tutti i dettagli dell’attività illecita.

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