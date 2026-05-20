La coltivazione gli approvvigionamenti e le movimentazioni di droga del gruppo criminale di Aprilia
Nell’ultima operazione dei carabinieri, un gruppo criminale con base ad Aprilia è stato smantellato. Le indagini hanno ricostruito le attività principali, che riguardavano il traffico di droga, con approvvigionamenti di grandi quantità di cocaina e hashish. Il gruppo era coinvolto anche nella coltivazione, produzione e lavorazione di sostanze stupefacenti in serre dedicate. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiali e sostanze, e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire tutti i dettagli dell’attività illecita.
Gli affari principali del gruppo criminale con base logistica ad Aprilia, smantellato nell'ultima operazione dei carabinieri di lunedì scorso, era legato al narcotraffico, con approvvigionamento di ingenti quantitativi di cocaina e hashish e con la coltivazione, produzione e lavorazione in serra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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