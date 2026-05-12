Gli affari della droga le estorsioni e gli arsenali di armi | il gruppo era pronto a una guerra criminale
Un'indagine ha portato alla scoperta di un gruppo coinvolto in attività di droga, estorsioni e il possesso di armi illegali. Gli investigatori hanno sequestrato armi, munizioni e ordigni esplosivi, trovati durante le perquisizioni. Le accuse a carico dei sospetti includono anche la detenzione e il porto di armi clandestine. L'indagine ha rivelato che il gruppo si preparava a un possibile conflitto criminale.
Estorsione, detenzione e porto illegale di armi, anche clandestine, di munizioni e ordigni esplosivi. Poi ricettazione, evasione, danneggiamento a seguito di incendio, detenzione ai fini di spaccio di cocaina, crack e hashish. Sono i reati a vario titolo contestati agli indagati (19 in tutto).🔗 Leggi su Latinatoday.it
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