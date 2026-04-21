Rifornivano Arezzo di droga intercettati e arrestati 5 membri del gruppo criminale

Cinque persone sono state arrestate a seguito di un’operazione della polizia, che ha smantellato un gruppo coinvolto nel traffico di droga. Gli agenti hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Arezzo. L’indagine, denominata Minerva, ha portato alla scoperta di un’attività di rifornimento di sostanze stupefacenti nella città.

Traffico di sostanze stupefacenti in concorso. Con queste accuse la polizia di Arezzo ha messo a segno l'operazione Minerva ed ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone così come deciso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Arezzo su.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Maxi sequestro di droga a Catania: intercettati oltre 90 chili di cocaina, arrestati due catanesi Acquistavano droga all'estero per poi distribuirla in Italia, ad Ancona arrestati membri di un'organizzazioneNove misure cautelari personali: questo il risultato di una vasta operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona e dal... Tutti gli aggiornamenti Operazione Minerva ad Arezzo. Scoperto maxi giro di droga, una persona in carcere e quattro ai domiciliariIl gruppo composto da italiani con a capo un cittadino di nazionalità albanese avrebbe distribuito cocaina, hashish e marijuana ... corrierediarezzo.it Droga a domicilio in tutta Arezzo: blitz della Polizia smantella la reteCinque misure cautelari eseguite dalla Polizia: un gruppo organizzato riforniva la città con consegne a domicilio di cocaina, hashish e marijuana. Un arresto in carcere e quattro ai domiciliari al ter ... msn.com