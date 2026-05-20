La Cina realizzerà una centrale solare nello spazio

Gli scienziati cinesi hanno annunciato di aver fatto progressi nella realizzazione di una centrale solare nello spazio, un progetto che prevede la costruzione di un grande impianto energetico orbitante. Questa centrale, ancora in fase di sviluppo, potrebbe un giorno inviare energia alla Terra o alimentare veicoli spaziali. La notizia è stata resa nota da fonti ufficiali, che hanno spiegato come il progetto rappresenti un passo avanti nelle tecnologie di raccolta e trasmissione di energia solare.

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XI’AN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Gli scienziati cinesi hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di una centrale solare spaziale, un enorme impianto energetico nello spazio che un giorno potrebbe inviare energia alla Terra o a veicoli spaziali. Un gruppo di ricerca della Xidian University, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, ha compiuto progressi significativi nel progetto Sun Chasing, o “Zhuri” in cinese. Il team ha sviluppato un sistema di test a terra per la trasmissione wireless di energia in grado di ricaricare contemporaneamente più obiettivi in movimento. In recenti test, il sistema ha raggiunto un’efficienza di trasmissione wireless dell’energia del 20,8%, da corrente continua a corrente continua, su una distanza di 100 metri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cina, nello Xizang una centrale solare a 4.550 metri di altitudineSHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – E’ stata avviata nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, la costruzione di una centrale a... Una spettacolare eclissi solare nello spazio vista a bordo di Artemis II – Il video(Agenzia Vista) Usa, 10 aprile 2026 L'equipaggio di Artemis II ha avuto la rara opportunità di osservare un'eclissi solare dallo spazio, a bordo... La Cina realizzerà una centrale solare nello spazioXI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli scienziati cinesi hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di una centrale solare spaziale, un enorme impianto energetico nello spazio che un giorn ... lagazzettadelmezzogiorno.it Per la Cina la protezione del clima non è una scelta etica, ma una strategia di potere. Il business caseLa frase è semplice, ma racchiude una rivoluzione: La protezione del clima è un business case per la Cina. Non una missione morale, non un obbligo multilaterale, ma un’occasione economica e ... ilfoglio.it