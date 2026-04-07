Cina nello Xizang una centrale solare a 4.550 metri di altitudine

Nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, è iniziata la costruzione di una centrale solare situata a 4.550 metri di altitudine. La struttura rappresenta uno dei progetti energetici del paese e si trova in una zona ad alta quota. La realizzazione di questa centrale fa parte delle iniziative cinesi nel settore delle energie rinnovabili. Il progetto è stato annunciato ufficialmente e si sta sviluppando in queste settimane.

SHENZHEN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – E’ stata avviata nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, la costruzione di una centrale a energia solare che sorgerà a 4.550 metri di altitudine, con collettori a concentrazione da 50 MW. Secondo un comunicato diffuso ieri dalla società China General Nuclear Power Group (CGN) che ha sede a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, l’impianto si trova nella contea di Damxung, nel capoluogo regionale di Lhasa. Utilizzando una tecnologia a collettori parabolici lineari con olio diatermico come fluido termovettore, l’impianto dispone di un campo di specchi di 242.000 metri quadrati e di un sistema di accumulo di energia in sali fusi della durata di 6 ore, che consente la generazione di elettricità nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Ivan Zucco si prepara a tornare sul ring: allenamento a 2100 metri di altitudineIl pugile Ivan Zucco si sta allenando in Bulgaria, nel cuore delle montagne innevate di Cherna Mesta: "Qui siamo a 2100 metri di altitudine",... Taglio dei comuni montani, si tratta sull’altitudine. La proposta: 350 metriAncona, 16 gennaio 2026 – Fosse un match di pugilato, diremmo un punto per le Regioni sul filo del gong. Temi più discussi: Cina, nello Xizang una centrale solare a 4.550 metri di altitudine; Guerra Iran, la strategia della Cina: ecco perché Pechino vuole mediare; L’ascesa della Cina in Asia occidentale; Cina, continua la campagna anticorruzione di Xi: indagato terzo membro del Politburo. Cina, nello Xizang una centrale solare a 4.550 metri di altitudineSHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – E’ stata avviata nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, la costruzione di ... iltempo.it Cina, nello Xizang 42 scavi archeologici negli ultimi 5 anniLHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La regione autonoma dello Xizang, nella Cina sud-occidentale, ha condotto 42 scavi archeologici sistematici dal 2021, portando alla luce importanti scoperte ... iltempo.it Veto di Cina e Russia sulla risoluzione Onu per la sicurezza dello Stretto di Hormuz - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Russia e Cina hanno bloccato con il veto la bozza di risoluzione in Consiglio di Sicurezza Onu elaborata dal Bahrein sulla sicurezza nello Stretto di Hormuz. #ANSA x.com