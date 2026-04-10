Una spettacolare eclissi solare nello spazio vista a bordo di Artemis II – Il video

Il 10 aprile 2026, a bordo della navicella in viaggio verso la Luna, l'equipaggio di Artemis II ha potuto osservare un'eclissi solare dallo spazio. L'evento è stato catturato in un video che mostra la spettacolare visione dal veicolo orbitante. Questa esperienza rappresenta una delle poche occasioni di vedere un fenomeno astronomico di questo tipo direttamente dallo spazio.

(Agenzia Vista) Usa, 10 aprile 2026 L'equipaggio di Artemis II ha avuto la rara opportunità di osservare un'eclissi solare dallo spazio, a bordo della navicella in missione verso la Luna. Ecco le immagini diffuse dalla Nasa. Nasa Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni in Senato: «Blocco navale contro i migranti, noi testardamente unitari con l’Occidente», Schlein: «Avete fretta di tornare all’opposizione» – I video La Sardegna ha approvato una legge sul salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici. Cosa prevede . 🔗 Leggi su Open.online

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Non siamo i soli ad averlo notato vero #Artemis x.com