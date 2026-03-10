Contributo e attestato agli studenti meritevoli | sei premiati dal sindaco

Il sindaco ha consegnato oggi attestati e premi agli studenti della Valmasino che si sono distinti per i risultati scolastici. Sei giovani sono stati chiamati a ricevere i riconoscimenti durante una cerimonia nel municipio, in presenza di insegnanti e famiglie. I premi sono stati assegnati in segno di riconoscimento per gli eccellenti voti conseguiti durante l’anno scolastico.

I migliori studenti della Valmasino premiati in comune per i brillanti risultati conseguiti sui banchi di scuola. Il sindaco Pietro Taeggi ha accolto gli studenti residenti nel Comune di Val Masino per la consegna della Dote merito, l'iniziativa che premia i loro successi scolastici. Un assegno e un riconoscimento pubblico a evidenziare il loro impegno nello studio, la costanza e il talento che li hanno condotti fino a importanti traguardi, a conclusione del percorso di studio o quali tappe intermedie. "È il giusto premio per giovani impegnati nello studio che con costanza e bravura hanno ottenuto brillanti risultati – commenta il sindaco Taeggi –.