Porro contro il sindaco Murzi il video della discordia | la cena e la scomoda amicizia

Un video diffuso online mostra un pranzo tra un politico locale e un altro uomo, con scene che hanno suscitato molte reazioni tra i cittadini e gli opinionisti del paese. La registrazione, risalente a qualche tempo fa, ha attirato l’attenzione sulla relazione tra i due e ha alimentato discussioni pubbliche. La vicenda ha coinvolto anche il sindaco, che si è trovato al centro di un acceso dibattito dopo la diffusione del video.

Forte dei Marmi (Lucca), 19 aprile 2026 – Il pranzo amarcord fa esplodere gli opinionisti di paese e a infiammare il sindaco. il servizio del giornalista Nicola Porro che nel suo sito di informazione ha ripescato quel pranzo che si è svolto l’8 gennaio nei locali della stazione di servizio di Gianni Verona per salutare gli amici più stretti dopo la vendita della attività. Una conviviale che avrebbe avuto come ciliegina sulla torta il discorso del primo cittadino Bruno Murzi (ripreso con un tanto di video) che ha ricordato la sua frequentazione di gioventù con Massimo Battini autore della strage di Querceta del 1975 un cui persero la vita gli agenti di polizia Gianni Mussi, Giuseppe Lombardi e Armando Femiano.🔗 Leggi su Lanazione.it

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