Morte Domenico Caliendo l'ex primario del Monaldi | Farina con me non ha mai fatto un espianto costretta da Oppido
Il dottor Giuseppe Caianiello, ex primario dell’ospedale Monaldi, ha commentato il caso di Domenico Caliendo, un bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un trapianto di cuore fallito presso l’ospedale napoletano. Caianiello ha affermato che la dottoressa Farina non ha mai eseguito un espianto con lui, sostenendo che sarebbe stata costretta da Oppido.
Il dottor Giuseppe Caianiello, ex primario dell'ospedale Monaldi, ha parlato del caso di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo morto nell'ospedale napoletano dopo un trapianto di cuore fallito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Morte Domenico, esposto all’Ordine per i medici Oppido e Farina: “Grave mancata comunicazione trapianto fallito”All'esterno del Duomo di Nola, dove si svolgeranno i funerali del bambino, l'avvocato della famiglia ha dichiarato di aver presentato un esposto...
Domenico Caliendo morto al Monaldi, i verbali choc: il primario disse «Il cuore è una pietra, non batterà mai». Espianto anticipato di 4 minuti«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai».
Morte Domenico Caliendo, spunta l'ipotesi di un errore di somministrazione di un farmacoPotrebbe esserci un errore di somministrazione di un farmaco alla base del danneggiamento del cuore trapiantato a Domenico Caliendo ... notizie.it
Morte Domenico Caliendo, in Procura il testimone segreto: fu lui ad aprire il box con il cuoreHa avuto un ruolo centrale in questa storia. Era lì in sala operatoria ed è stato l’infermiere che ha materialmente aperto il contenitore nel quale era riposto il cuore ... ilmattino.it
La morte di #domenico caliendo, tra un mese seduta ad hoc del Consiglio regionale x.com
La morte del piccolo Domenico Caliendo continua a far discutere, mentre l'ospedale Monaldi di Napoli e il suo personale sono sconvolti dal caos del lutto, dal dubbio, dal senso di colpa, dallo spettro di un errore - o una serie di errori - che sono costati la vita a - facebook.com facebook