Morte Domenico Caliendo l'ex primario del Monaldi | Farina con me non ha mai fatto un espianto costretta da Oppido

Il dottor Giuseppe Caianiello, ex primario dell’ospedale Monaldi, ha commentato il caso di Domenico Caliendo, un bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un trapianto di cuore fallito presso l’ospedale napoletano. Caianiello ha affermato che la dottoressa Farina non ha mai eseguito un espianto con lui, sostenendo che sarebbe stata costretta da Oppido.