Morte Domenico esposto all'Ordine per i medici Oppido e Farina | Grave mancata comunicazione trapianto fallito

Un avvocato ha presentato un esposto all'Ordine dei Medici contro i chirurghi Oppido e Farina, coinvolti nell'indagine per la morte di un bambino a Nola. La comunicazione sulla riuscita o fallimento del trapianto non è stata fornita tempestivamente, secondo quanto riferito. I funerali del bambino si terranno di fronte al Duomo della città.

All'esterno del Duomo di Nola, dove si svolgeranno i funerali del bambino, l'avvocato della famiglia ha dichiarato di aver presentato un esposto all'Ordine dei Medici per due dei chirurghi indagati per la morte del piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trapianto fallito al Monaldi, l’avvocato: “Il cuore di Domenico espiantato prima che arrivasse il nuovo”Il legale della famiglia sostiene che al piccolo Domenico il cuore sia stato espiantato con troppo anticipo, rendendo inevitabile l'impianto...

Leggi anche: Domenico morto dopo il trapianto, i medici austriaci: “Avevamo il ghiaccio buono, non ce l’hanno chiesto”

morte domenico morte domenico esposto allLa morte di Domenico, esposto all'ordine dei medici per Oppido e Farina(ANSA) - NOLA, 04 MAR - Due esposti all'ordine dei medici di Cosenza e Benevento sono stati inoltrati dallo studio dell'avvocato Francesco ... notizie.tiscali.it

Morte del piccolo Domenico, esposto agli Ordini dei medici di Cosenza e BeneventoIl legale della famiglia del bambino chiede di accertare eventuali responsabilità legate alla comunicazione clinica dell’esito negativo del trapianto eseguito all’Ospedale Monaldi di Napoli ... corrieredellacalabria.it

