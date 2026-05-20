la cappella espiatoria apre anche la sera

La Cappella espiatoria rimarrà aperta anche di sera, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirarla durante orari diversi rispetto al solito. Contestualmente, si svolgerà una conferenza inserita nel programma Monza per le donne, promosso dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Monza. Questa iniziativa si inserisce nel calendario di eventi dedicati al centenario della morte della prima regina d’Italia, contribuendo alle celebrazioni culturali previste per l’anno.

La conferenza rientra nel programma Monza per le donne, promosso dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Monza e apre il programma di iniziative culturali per il centenario della morte della prima regina d’Italia. Seguirà sabato alla Cappella espiatoria ’Una notte con Margherita’, apertura straordinaria serale e visite guidate. E poi un convegno, sempre a Monza, il 5 e il 6 giugno. Dal 4 gennaio attivo il comitato Margherita 100 – Cultura, Storia e Nazione, promosso e coordinato dal Centro documentazione Residenze reali lombarde e composto da una rete di istituzioni, musei, fondazioni e centri di ricerca, tra cui la Provincia di Monza e Brianza, il Comune di Monza, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, l’Archivio di Stato di Milano e la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia – Cappella espiatoria di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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