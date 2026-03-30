Nuovi orari alla Cappella espiatoria

Da mercoledì sono stati modificati gli orari di visita alla Cappella espiatoria di Monza, il monumento dedicato a re Umberto I. La variazione riguarda l’orario di apertura al pubblico, che entrerà in vigore con questa data. La Cappella è un luogo di memoria storico e architettonico e le visite sono soggette ai nuovi orari stabiliti.

Mercoledì entrano in vigore i nuovi orari per la visita della Cappella espiatoria di Monza, monumento commemorativo di re Umberto I. Il sito, dal 2014 gestito dal ministero della Cultura attraverso la direzione regionale Musei nazionali Lombardia, sarà aperto al pubblico martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 14.30; venerdì e sabato dalle 9 alle 19; domenica dalle 9 alle 14 (l’ultimo ingresso è sempre consentito 30 minuti prima della chiusura). La Cappella sorge nel luogo in cui il 29 luglio 1900 il re Umberto I fu ucciso dall’anarchico Gaetano Bresci, al termine di una manifestazione sportiva alla Forti e Liberi e fu voluto dalla regina Margherita di Savoia e dal re Vittorio Emanuele III, come segno di memoria e devozione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovi orari alla Cappella espiatoria Articoli correlati "Sos buio alla Cappella. Espiatoria"Un luogo simbolo della città, meta di migliaia di visitatori ogni anno, ma che la sera cade nella penombra. UVM-ADI: ritorno alla sede abituale al PTA San Luigi con nuovi orari di ricevimentoLe attività erano state temporaneamente trasferite presso la sede di via Pola 13 a seguito dell’avvio dei lavori di adeguamento alle norme... Una raccolta di contenuti su Nuovi orari Discussioni sull' argomento Nuovi orari alla Cappella espiatoria; Monza, ecco i nuovi orari della Cappella Espiatoria; Giornate FAI di primavera 2026 - Notizie ed Eventi - Portale del Turismo; Settimana Santa e Pasqua 2026 in basilica. Monza, ecco i nuovi orari della Cappella EspiatoriaA partire da mercoledì 1 aprile, entrano in vigore i nuovi orari della Cappella Espiatoria di Monza, monumento commemorativo che onora la memoria di re Umberto I di Savoia. mbnews.it Nuovi orari al Castello di Santa Severa! Dal 1 aprile ti aspettiamo per vivere la magia del mare e della storia in uno dei luoghi più affascinanti del Lazio Orari di apertura: Dal martedì al venerdì: 09:00 – 18:00 Sabato, domenica e festivi: 10:00 - facebook.com facebook