Pompei le reliquie di San Bartolo Longo tornano nella cappella dedicata La cerimonia questa sera alle 18,00 su TeleclubItalia

A Pompei, nel santuario locale, si è svolta ieri una cerimonia di traslazione delle reliquie di San Bartolo Longo, che questa sera alle 18:00 verranno nuovamente collocate nella cappella dedicata. L'evento ha coinvolto i fedeli e il personale religioso del santuario, che hanno assistito al trasferimento delle reliquie in un clima di raccoglimento. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su TeleclubItalia.

Pompei. Ieri il Santuario di Pompei ha vissuto un momento di profonda commozione per la traslazione delle reliquie di San Bartolo Longo. Le spoglie del Fondatore sono state solennemente riportate dall’Altare di San Giuseppe alla loro sede originaria: una cappella dedicata, recentemente restaurata per accogliere i fedeli in un clima di rinnovata preghiera. Particolarmente simbolica è stata la partecipazione dei giovani delle Opere di carità, che hanno fatto da "corona" alle reliquie, testimoniando il legame paterno che ancora oggi unisce il Santo alle nuove generazioni. Durante la benedizione del nuovo altare, l’Arcivescovo Monsignor Tommaso Caputo ha ricordato come la vicinanza del Santo all'Eucaristia sia un monito quotidiano: la Messa non è solo sosta, ma "fonte e culmine" della vita cristiana. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pompei, le reliquie di San Bartolo Longo tornano nella cappella dedicata. La cerimonia questa sera alle 18,00 su TeleclubItalia Articoli correlati Le spoglie di San Bartolo Longo tornano nella cappella a lui dedicataLe spoglie mortali di San Bartolo Longo sono tornate nella cappella a lui dedicata, interessata da alcuni lavori di rifacimento. La scaletta della cerimonia di apertura di questa sera, a San Siro: gli ultimi tedofori, la sfilata, lo showLa cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026 è in programma oggi, venerdì 6 febbraio, alle 20. Tutto quello che riguarda San Bartolo Longo Temi più discussi: Pompei, su Play2000 la traslazione delle reliquie di San Bartolo Longo; Pompei, le reliquie di San Bartolo Longo tornano nella cappella dedicata; Pompei, le reliquie di San Bartolo Longo tornano nella cappella dedicata: folla e commozione al Santuario; Pompei, stasera la solenne traslazione delle reliquie di San Bartolo Longo. Pompei, le reliquie di San Bartolo Longo tornano nella cappella del SantuarioIl momento assume un significato ancora più forte a pochi mesi dalla canonizzazione di Bartolo Longo, proclamato santo il 19 ottobre 2025 in Piazza San Pietro da Papa Leone XIV. agro24.it Le spoglie di San Bartolo Longo tornano nella cappella a lui dedicataLe spoglie mortali di San Bartolo Longo sono tornate nella cappella a lui dedicata, interessata da alcuni lavori di rifacimento. Nel corso della celebrazione l'Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso ... napolitoday.it Il momento assume un significato ancora più forte a pochi mesi dalla canonizzazione di Bartolo Longo, proclamato santo il 19 ottobre 2025 in Piazza San Pietro da Papa Leone XIV. - facebook.com facebook