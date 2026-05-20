Ieri sera, durante la trasmissione televisiva, una giornalista si è scusata pubblicamente per le parole offensive pronunciate recentemente riguardo a un caso di stupro, che hanno suscitato reazioni di protesta e indignazione. Ha inoltre annunciato di prendersi una pausa dal suo ruolo nel programma, nel tentativo di affrontare la situazione. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di forte attenzione mediatica sulla questione e sui commenti fatti in precedenza.

Concita Borrelli ieri sera a Porta a Porta si è scusata profondamente per le parole choc pronunciate sullo stupro che tante polemiche e indignazione hanno causato negli ultimi giorni e, per cercare di rimediare a una situazione ormai esplosiva, ha detto che si prenderà una pausa dal video. «Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte, c'è lo stupro», aveva detto la giornalista nel salotto di Bruno Vespa, che pure si è scusato, in riferimento al caso Garlasco e al profilo psicologico di Andrea Sempio. La giornalista, ieri sera, ha sottolineato che «quando si usa il termine stupro bisogna stare attenti mille volte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Borrelli si scusa e prende una pausa dal video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Anne Hathaway si prende una pausa dal Diavolo veste Prada 2, le foto della premiére di Mother Mary a New YorkLa pellicola sarà disponibile dal 14 maggio in Italia ed è difficile, a giudicare dal trailer, inquadrarla in una categoria specifica: non è una...

Leggi anche: Mahmood lascia l’Italia per la Spagna e si prende una pausa dalla musica: “Mi sento come una tigre bianca in uno zoo”

È inutile, Concita Borrelli ancora non ce la fa. Praticamente in questo post c'è più rancore verso chi si è indignato che umiltà e pentimento per quello che lei ha detto. Forza, gente, chiediamo scusa noi perché siamo degli hater nemici velenosi. #portaaporta #g x.com

Garlasco, la frase choc di Concita Borrelli a Porta a Porta: Ognuno di noi sogna lo stuproNella puntata di Porta a Porta andata in onda giovedì 14 maggio si parla ancora una volta del caso Garlasco. Tra gli ospiti c’è la giornalista Concita Borrelli che durante il suo intervento ha detto ... blitzquotidiano.it

Ognuno di noi sogna lo stupro, frase shock a Porta a Porta. Il Pd: Scandaloso, Vespa si scusaPolemica per le parole della giornalista Concita Borrelli, durante un confronto tra gli ospiti in studio sul caso del delitto di Garlasco e sul profilo ... repubblica.it