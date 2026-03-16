Alessandro Mahmood, cantante milanese e vincitore del Festival di Sanremo, ha annunciato il trasferimento in Spagna. Ha deciso di prendersi una pausa dalla musica, affermando di sentirsi come una tigre bianca in uno zoo. La scelta arriva dopo aver dichiarato di voler allontanarsi dalla pressione mediatica che percepisce come insostenibile.

Alessandro Mahmood ha deciso di voltare pagina. Il cantante milanese, due volte vincitore del Festival di Sanremo, ha annunciato la sua intenzione di trasferirsi in Spagna per sfuggire a una pressione mediatica diventata insostenibile. La notizia è arrivata attraverso un’intervista rilasciata alla rivista internazionale Butt, dove l’artista ha raccontato senza filtri il peso della fama in Italia e il bisogno urgente di ritrovare spazi di libertà. “ Mi trasferisco in Spagna “, ha dichiarato Mahmood. “ Voglio trascorrere più tempo camminando liberamente per strada, per pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato “. Non si tratta di una fuga definitiva, ma di una vacanza prolungata che risponde a un’esigenza profonda: sottrarsi allo sguardo costante, recuperare il silenzio necessario alla creazione artistica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Mahmood lascia l’Italia per la Spagna e si prende una pausa dalla musica: “Mi sento come una tigre bianca in uno zoo”

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