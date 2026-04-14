L’attrice è stata vista alla première di un film a New York, dove ha partecipato a una manifestazione pubblica. Recentemente, ha annunciato di voler prendersi una pausa da un progetto cinematografico in fase di sviluppo. La sua agenda include diverse attività legate al cinema, con più apparizioni sul grande schermo previste per quest’anno rispetto a impegni pubblici di altro tipo. Le foto dell’evento sono state diffuse sui social e sui media.

La pellicola sarà disponibile dal 14 maggio in Italia ed è difficile, a giudicare dal trailer, inquadrarla in una categoria specifica: non è una storia d’amore, forse non è nemmeno un horror puro, nonostante i dettagli disturbanti non sembrino mancare. Non è neppure un documentario su musica o moda, sebbene al centro ci sia la storia della popstar Mother Mary (interpretata da Anne Hathaway) che si riunisce a una conoscenza di vecchia data, una fashion designer (Michaela Coel), nel tentativo di riprendersi la scena, abbandonata un decennio prima a causa di una crisi esistenziale. Potremmo riassumere l’atmosfera come quella di un thriller pop psicosessuale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway si prende una pausa dal Diavolo veste Prada 2, le foto della premiére di Mother Mary a New York

Anne Hathaway is all smiles on 'Devil Wears Prada 2' set with possible love interest.

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