La banana n**a Bianca Berlinguer oscena verità in tv

Durante l’ultima puntata della trasmissione televisiva È sempre Cartabianca, andata in onda su Rete 4, è stata trasmessa una frase che ha suscitato molte reazioni. La conduttrice ha pronunciato un'espressione considerata oscena durante un intervento in diretta, senza alcun preavviso o contestazione immediata. La frase ha generato immediatamente commenti sui social e richieste di chiarimento da parte di alcuni spettatori e associazioni di tutela dei diritti. La puntata è stata subito oggetto di discussione sui media e tra gli utenti online.

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