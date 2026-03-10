Bianca Berlinguer i retroscena sullo stop deciso da Mediaset | cosa cambia in tv

Un nuovo programma di Bianca Berlinguer su Canale 5, previsto per la seconda serata tra fine marzo e inizio aprile, non andrà in onda come programmato. Dopo una lunga fase di preparazione, Mediaset ha deciso di bloccare il progetto, impedendo così il suo debutto sulla rete. La decisione ha modificato i piani televisivi e ha lasciato in sospeso il percorso della conduttrice.

Il nuovo programma di Bianca Berlinguer in seconda serata su Canale 5 dovrà attendere. Il progetto, che avrebbe dovuto debuttare tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, è stato infatti bloccato dopo una lunga fase di preparazione. Secondo quanto apprende Fanpage.it, l’appuntamento slitta con ogni probabilità al prossimo autunno, mettendo temporaneamente in pausa uno dei progetti più attesi nel palinsesto informativo di Mediaset. Prima dello stop definitivo erano state realizzate ben quattordici prove di messa a punto del format. Nonostante questo lavoro preparatorio, il programma non avrebbe ancora trovato una forma definitiva. Sul tavolo convivevano infatti due possibili impostazioni editoriali: da una parte un format costruito su interviste one to one, dall’altra un modello più vicino al giornalismo d’inchiesta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

