l sapere delle mani | una mostra delle opere di piu’ di 300 bambini dedicato ai Della Robbia

A Arezzo è stata inaugurata una mostra che raccoglie le opere di oltre 300 bambini, tutte dedicate ai Della Robbia in occasione del cinquecentenario dalla morte di Andrea della Robbia. L’esposizione si concentra su lavori realizzati dai giovani artisti, offrendo una panoramica delle capacità e delle interpretazioni moderne di queste sculture e decorazioni. La mostra si svolge in un luogo pubblico e resterà aperta al pubblico per un periodo definito.

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