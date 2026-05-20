l sapere delle mani | una mostra delle opere di piu’ di 300 bambini dedicato ai Della Robbia
A Arezzo è stata inaugurata una mostra che raccoglie le opere di oltre 300 bambini, tutte dedicate ai Della Robbia in occasione del cinquecentenario dalla morte di Andrea della Robbia. L’esposizione si concentra su lavori realizzati dai giovani artisti, offrendo una panoramica delle capacità e delle interpretazioni moderne di queste sculture e decorazioni. La mostra si svolge in un luogo pubblico e resterà aperta al pubblico per un periodo definito.
Arezzo, 20 maggio 2026 – I per i 500 anni dalla morte di Andrea della Robbia. Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 17,00, presso la Galleria d’arte Mariae Nivis 1567 a Pratovecchio, sarà inaugurata una mostra che raccoglie le opere d’arte realizzate da circa 300 bambini e bambine di tutte le scuole del Casentino nelle quali è stato attivato il progetto di Prospettiva casentino “Il sapere delle mani”. La mostra rimarrà aperta fino al 3 giugno 2026. Le opere esposte saranno opere in ceramica e libri fatti con carta e materiali di recupero oltre che i gioielli che verranno restituiti ai bambini e ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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