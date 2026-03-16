Durante la notte degli Oscar 2026, Kylie Jenner e Pauline Chalamet sono state protagoniste di uno scambio che ha fatto rapidamente il giro del web. L'influencer e la sorella di Timothée Chalamet hanno interagito in modo che molti utenti hanno definito imbarazzante, attirando l’attenzione sui social media. L’episodio ha suscitato numerosi commenti e discussioni tra gli appassionati di celebrità.

Oltre alla più giovane del clan Kardashian-Jenner, a sostenerlo c’era anche una presenza fondamentale della sua famiglia: la sorella maggiore Pauline, attrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica. Sarà tra le new entry del cast de Il Diavolo Veste Prada 2. Una clip ormai virale sui social ha immortalato il momento in cui i due fratelli si sono salutati, abbracciati e scambiati qualche sorriso mentre conversavano. Seduta dietro di loro c’era Kylie che, intercettata la «cognata», ha sfoggiato una serie di espressioni teatrali per elogiarne il look. Pauline ha risposto con un atteggiamento più composto e quasi imbarazzato, le due si sono poi scambiate un fugacissimo abbraccio prima che Jenner tornasse a parlare con altri ospiti in sala e l’attrice posasse per qualche foto insieme al fratello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kylie Jenner e la sorella di Timothée Chalamet agli Oscar 2026: lo scambio virale tra le due (che secondo il web è imbarazzante)

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