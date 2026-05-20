KV Mechelen-Club Brugge giovedì 21 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 20:30 si giocherà la partita tra KV Mechelen e Club Brugge. Il match si inserisce nel campionato belga, con il Club Brugge vicino a conquistare il titolo. Nella sfida di andata, il Club Brugge ha vinto 5-0 contro il KV Mechelen, un risultato che ha quasi consegnato loro il campionato, dato che mancano solo due punti per la matematica. La partita si svolgerà in casa del KV Mechelen.

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