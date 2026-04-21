Club Brugge-KV Mechelen mercoledì 22 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 20:30 si sfideranno il Club Brugge e il KV Mechelen in una partita valida per il campionato. Il club di casa arriva dopo una sconfitta nello scontro diretto contro il Saint-Gilloise, che lo ha relegato a quattro punti dalla capolista. La squadra di casa ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di titolo, mentre gli avversari cercano punti importanti in chiave salvezza.