Club Brugge-KV Mechelen mercoledì 22 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Mercoledì 22 aprile 2026 alle 20:30 si sfideranno il Club Brugge e il KV Mechelen in una partita valida per il campionato. Il club di casa arriva dopo una sconfitta nello scontro diretto contro il Saint-Gilloise, che lo ha relegato a quattro punti dalla capolista. La squadra di casa ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di titolo, mentre gli avversari cercano punti importanti in chiave salvezza.
Il KO nello scontro diretto contro il Saint-Gilloise relega il Club Brugge a -4 in classifica dalla vetta, e serve una vittoria contro il KV Mechelen per evitare di vedersi sfuggire ancora una volta il titolo di mano. I blau zwaart nella capitale hanno ceduto alla distanza ad una squadra che in casa ha concesso punti solamente una volta in 17. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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