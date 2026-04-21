Club Brugge-KV Mechelen mercoledì 22 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 20:30 si gioca la partita tra Club Brugge e KV Mechelen. Dopo la sconfitta nello scontro diretto contro Saint-Gilloise, il Club Brugge si trova a quattro punti dalla prima posizione. La squadra ha bisogno di vincere per mantenere alte le speranze di titolo, mentre il KV Mechelen cerca di ottenere punti importanti in questa trasferta. Sono disponibili formazioni ufficiali, quote e pronostici sulla gara.

Il KO nello scontro diretto contro il Saint-Gilloise relega il Club Brugge a -4 in classifica dalla vetta, e serve una vittoria contro il KV Mechelen per evitare di vedersi sfuggire ancora una volta il titolo di mano. I blau zwaart nella capitale hanno ceduto alla distanza ad una squadra che in casa ha concesso punti solamente una volta in 17. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Club Brugge-KV Mechelen (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Club Brugge-KV Mechelen (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiIl KO nello scontro diretto contro il Saint-Gilloise relega il Club Brugge a -4 in classifica dalla vetta, e serve una vittoria contro il KV Mechelen... Telstar-Sparta Rotterdam (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Telstar non ha dato seguito alla vittoria contro il PSV del 22 marzo andando a perdere le due successive partite contro Groningen in casa e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Club Brugge - Mechelen in Diretta Streaming | DAZN IT; Club Brugge Calendario e Prossime Partite; ‘We have lost a battle, but not the war’: Club Brugge head coach Ivan Leko still believes in title number 20; Royal Antwerp. LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Vanaken en Tresoldi in de basis, Onyedika start op de bankDrie dagen na de pijnlijke nederlaag op bezoek bij Union ontvangt Club Brugge thuis KV Mechelen. Recht blauw-zwart de rug of kan KV Mechelen nog eens punten pakken? Amper een maand geleden, op 22 ... voetbalkrant.com Opstelling Club Brugge-KV Mechelen: Tresoldi en VanakenNa de 2-1 nederlaag tegen Union gooit Ivan Leko het roer om. Geen Bjorn Meijer in de elf, wel Hugo Siquet. Zo verhuist Joaquin Seys terug naar de linkerflank. voetbalbelgie.be A Losanna finisce 1-1 contro il Club Brugge, poi decide ancora una volta il sangue freddo del vivaio madridista: la "piccola" Champions è dei Blancos. di Dennis Carzaniga #Nazionali #YouthLeague #Primavera1 - facebook.com facebook Youth League al Real Madrid: battuto il Club Brugge ai rigori #SkySport x.com