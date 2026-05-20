Si parla di un possibile ritorno di un centrocampista che potrebbe rafforzare il reparto di metà campo di una squadra di calcio. La trattativa sembra essere in fase di approfondimento e potrebbe portare a un accordo tra le parti, con l’obiettivo di colmare una lacuna nel ruolo di regista. La squadra interessata ha espresso interesse per questo giocatore in passato, e le trattative sembrano avanzate, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La conclusione della trattativa potrebbe portare a un rinforzo significativo per la formazione.

di Luca Fiore Kovacic Juve, può essere una trattativa di mercato che potrebbe accontentare entrambi con i bianconeri che avrebbero il tanto desiderato regista. Il nome di Mateo Kova?i? è tornato con forza accostato alla Juventus in vista della prossima stagione. Il centrocampista croato del Manchester City rappresenta uno dei profili più esperti e completi sul mercato internazionale, soprattutto per una squadra che cerca qualità e personalità in mezzo al campo. Dopo anni ad altissimo livello tra Inter, Real Madrid, Chelsea e Manchester City, Kovacic potrebbe essere il giocatore ideale per dare equilibrio e intensità a un centrocampo juventino che nelle ultime stagioni ha mostrato limiti evidenti nella gestione del possesso e nella costruzione della manovra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kovacic Juve, un ritorno di fiamma che accontenta entrambi: è il regista che manca al centrocampo bianconero

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