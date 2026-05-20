Kovacic Juve un ritorno di fiamma che accontenta entrambi | è il regista che manca al centrocampo bianconero
Si parla di un possibile ritorno di un centrocampista che potrebbe rafforzare il reparto di metà campo di una squadra di calcio. La trattativa sembra essere in fase di approfondimento e potrebbe portare a un accordo tra le parti, con l’obiettivo di colmare una lacuna nel ruolo di regista. La squadra interessata ha espresso interesse per questo giocatore in passato, e le trattative sembrano avanzate, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La conclusione della trattativa potrebbe portare a un rinforzo significativo per la formazione.
di Luca Fiore Kovacic Juve, può essere una trattativa di mercato che potrebbe accontentare entrambi con i bianconeri che avrebbero il tanto desiderato regista. Il nome di Mateo Kova?i? è tornato con forza accostato alla Juventus in vista della prossima stagione. Il centrocampista croato del Manchester City rappresenta uno dei profili più esperti e completi sul mercato internazionale, soprattutto per una squadra che cerca qualità e personalità in mezzo al campo. Dopo anni ad altissimo livello tra Inter, Real Madrid, Chelsea e Manchester City, Kovacic potrebbe essere il giocatore ideale per dare equilibrio e intensità a un centrocampo juventino che nelle ultime stagioni ha mostrato limiti evidenti nella gestione del possesso e nella costruzione della manovra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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