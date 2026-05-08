Nella casa del Grande Fratello Vip, Renato e Lucia si sono scambiati un bacio, riaccendendo una relazione che sembrava conclusa. L’episodio si è verificato a pochi giorni dalla finale del programma, suscitando sorpresa tra i partecipanti e gli spettatori. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai due concorrenti, mentre il pubblico ha assistito a un momento inaspettato tra i protagonisti della casa.

Nella casa del Grande Fratello Vip, dove le emozioni viaggiano amplificate e ogni sguardo può diventare una storia, è successo quello che molti avevano smesso di aspettarsi. Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono baciati. Non un bacio rubato, non un gesto esitante, ma un momento di passione vera, nato dopo una serata intima che ha riacceso quella fiamma che sembrava ormai spenta da settimane. Siamo a pochi giorni dalla finale di questa edizione del reality di Canale 5, un’edizione che ha visto più litigi che amori, più strategie che sentimenti autentici. Il flirt tra Lucia e Renato era stato praticamente l’unica linea narrativa romantica degna di nota, eppure anche quella storia si era arenata tra incomprensioni, gelosie e avvicinamenti ad altri coinquilini.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Renato e Lucia si baciano al GF Vip: il ritorno di fiamma che nessuno si aspettava a pochi giorni dalla finale

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