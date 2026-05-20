Kovacic alla Juve? Il croato torna prepotentemente nei radar | c’è unione d’intenti perchè il colpo può funzionare

Il nome di Kovacic torna a circolare con insistenza nel mondo del calcio italiano, in vista di un possibile trasferimento alla Juventus. Il centrocampista, attualmente in forza al Manchester City, è nel mirino dei bianconeri, che stanno valutando un intervento per rafforzare il reparto di centrocampo. Le trattative tra le parti sembrano aver preso una piega positiva, con l’intenzione di arrivare a un accordo che possa soddisfare entrambe le società. La Juventus sta monitorando attentamente la situazione, pronta a muoversi in tempi brevi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui