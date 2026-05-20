Kovacic alla Juve? Il croato torna prepotentemente nei radar | c’è unione d’intenti perchè il colpo può funzionare

Da juventusnews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome di Kovacic torna a circolare con insistenza nel mondo del calcio italiano, in vista di un possibile trasferimento alla Juventus. Il centrocampista, attualmente in forza al Manchester City, è nel mirino dei bianconeri, che stanno valutando un intervento per rafforzare il reparto di centrocampo. Le trattative tra le parti sembrano aver preso una piega positiva, con l’intenzione di arrivare a un accordo che possa soddisfare entrambe le società. La Juventus sta monitorando attentamente la situazione, pronta a muoversi in tempi brevi.

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di Luca Fioretti Kovacic alla Juve, l’assalto dei bianconeri al centrocampista in uscita dal Manchester City per rilanciare le ambizioni della squadra di Spalletti. Il mercato della  Juventus  potrebbe presto accendersi con un clamoroso ritorno in Italia. Secondo le ultime indiscrezioni di  Tuttosport, i fari sono puntati su  Mateo Kovacic, centrocampista di spessore internazionale in forza al  Manchester City. Il croato può lasciare l’Inghilterra a fine stagione, spinto anche dalla decisione di Pep Guardiola di dire addio alla panchina dei  Citizens.  Kovacic rappresenta un vecchio pallino dei bianconeri, che lo seguono da tempo e ora vedono l’opportunità concreta di portarlo a Torino per rinforzare la mediana a disposizione di  Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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