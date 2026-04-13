Mercato Juve unione d’intenti alla Continassa | via alla costruzione di un instant team per vincere subito! Tutti i nomi

Da juventusnews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta lavorando per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di tornare a competere per lo scudetto. Sul tavolo ci sono trattative per acquisire portiere e attaccante di alto livello, con possibili inserimenti di giocatori come Alisson e Lewandowski. La società ha approvato una strategia di mercato volta a costruire un team competitivo in tempi rapidi, puntando a risultati immediati.

di Luca Fioretti Mercato Juve, scudetto nel mirino con i colpi Alisson e Lewandowski per rinforzare il gruppo bianconero in vista della prossima stagione. La dirigenza prepara una sessione estiva di  altissimo livello  per puntare direttamente alla conquista dello scudetto. La ferma volontà è costruire un  gruppo  capace di dominare sul  campo, con il piano che prevede innesti  estremamente mirati  e di  assoluta qualità, con una priorità  davvero chiara  per ogni singolo reparto. L’obiettivo  fortemente strategico  è tornare subito grandi protagonisti, affrontando l’annata sportiva con  rinnovata ambizione  e mentalità  fortemente vincente. I vertici societari lavorano con  massima dedizione  per regalare a Spalletti  le pedine giuste.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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