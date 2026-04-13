Mercato Juve unione d’intenti alla Continassa | via alla costruzione di un instant team per vincere subito! Tutti i nomi

La Juventus sta lavorando per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di tornare a competere per lo scudetto. Sul tavolo ci sono trattative per acquisire portiere e attaccante di alto livello, con possibili inserimenti di giocatori come Alisson e Lewandowski. La società ha approvato una strategia di mercato volta a costruire un team competitivo in tempi rapidi, puntando a risultati immediati.

di Luca Fioretti Mercato Juve, scudetto nel mirino con i colpi Alisson e Lewandowski per rinforzare il gruppo bianconero in vista della prossima stagione. La dirigenza prepara una sessione estiva di altissimo livello per puntare direttamente alla conquista dello scudetto. La ferma volontà è costruire un gruppo capace di dominare sul campo, con il piano che prevede innesti estremamente mirati e di assoluta qualità, con una priorità davvero chiara per ogni singolo reparto. L’obiettivo fortemente strategico è tornare subito grandi protagonisti, affrontando l’annata sportiva con rinnovata ambizione e mentalità fortemente vincente. I vertici societari lavorano con massima dedizione per regalare a Spalletti le pedine giuste.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, unione d’intenti alla Continassa: via alla costruzione di un instant team per vincere subito! Tutti i nomi Spalletti Juve, retroscena: ha chiesto al club un ‘instant team’ per tornare a vincere subitodi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, retroscena: ha chiesto al club un ‘instant team’ per tornare a vincere subito. Calciomercato Juve, Spalletti sogna la costruzione di un “Instant Team”! Il primissimo obiettivo per l’estatedi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, la dirigenza lavora al progetto del mister per costruire un gruppo vincente e puntare allo scudetto...