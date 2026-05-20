Negli ultimi tempi, le forze di Kiev hanno intensificato la produzione di droni sfruttando le difficoltà che Mosca sta affrontando sul fronte ucraino. Questa strategia si combina con l’uso di sistemi di difesa aerea, che vengono impiegati per contrastare le incursioni aeree. Le recenti riconquiste di territori da parte delle truppe di Kiev hanno fotografato un quadro di crescenti tensioni tra le due parti, mentre le operazioni militari continuano a evolversi in diversi settori.

Vladimir Putin è in difficoltà sulla guerra in Ucraina, non solo per le recenti riconquiste delle truppe di Kiev nelle ultime settimane. L’arma segreta dell’Ucraina per fare fronte alle esigenze militari è il binomio tattico e tecnologico impiegato per sfruttare gli svantaggi di Mosca sul campo, che da mesi è bloccata sulle stesse posizioni. Attualmente gli ucraini stanno sviluppando rapidamente nuovi droni e l’autonomia oltre le linee è uno dei cambiamenti più importanti dalla primavera del 2026. Le risorse di Kiev non porteranno a un immediato punto di svolta, ma a un lieve vantaggio che potrebbe diventare concreto nel corso del tempo. Per i russi la guerra va male e Kiev sfrutta l’alta tecnologia per difendersi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Kiev sfrutta le difficoltà di Mosca per produrre nuovi droni: la tattica per la difesa aerea

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Droni ucraini colpiscono Tuapse e Perm: la nuova guerra contro il petrolio russo

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