Le forze armate dell'Ucraina e dei Paesi del Golfo utilizzano diverse soluzioni di difesa aerea, combinando droni e sistemi tradizionali. Le esercitazioni e le operazioni sul campo mostrano come queste nazioni adottino approcci distinti per proteggersi da minacce aeree. La presenza di diverse tecnologie e metodi di difesa evidenzia la varietà di strategie impiegate in risposta alle sfide della sicurezza.

I modelli diversi di difesa aerea che Ucraina e Paesi del Golfo schierano per respingere gli attacchi condotti con droni e missili da parte di Russia e Iran rendono palese una lezione che da questi due conflitti sta emergendo: se l’arma impiegata dall’attaccante ha tra le sue caratteristiche quella della “scalabilità industriale”, altrettanto scalabile dovrà essere il sistema di difesa atto a contrastarla. L’imponderabilità degli attacchi aerei, specie se condotti con sciami di droni e missili per la saturazione dei sistemi di difesa, dovrebbe portare chi li subisce fino al “punto di rottura” politico-strategico, oltre il quale le risorse impiegate per difendersi sarebbero troppo alte in confronto agli obiettivi da tutelare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Droni e sistemi di difesa tradizionali. Lezioni di difesa aerea integrata dal Golfo

Articoli correlati

I Paesi del Golfo chiedono all’Italia i Samp-T e i sistemi di Difesa anti-droni, ma Crosetto: “Dati all’Ucraina”Roma, 2 marzo 2026 - La guerra divampa nel Golfo Persico e, secondo quanto riferito dal ministro Guido Crosetto, diversi Paesi hanno chiesto...

Samp-t, sistemi di difesa anti-drone e anti-aerea chiesti all'Italia dai Paesi del Golfo (ma già impiegati in Ucraina)Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto hanno riportato sotto i riflettori uno dei sistemi militari più sensibili e strategici di cui...

Tutto quello che riguarda Droni e sistemi di difesa tradizionali...

Temi più discussi: Italia, le armi in campo: dai sistemi antimissilistici ai disturbatori di droni. I possibili aiuti per il Golfo; Droni, costi e invisibilità: come il conflitto Israele-Iran-USA sta cambiando il volto della guerra - Unimondo; Iran, la guerra dei droni e il falso mito delle armi economiche. Parla il prof. Gilli; Laser, radar e droni: la guerra in Medio Oriente accelera la corsa alla difesa aerea a basso costo.

Nucleare, droni, decapitazione: le lezioni che Kim ha appreso dalla guerra in IranLa guerra in Iran offre a Kim Jong Un interessanti lezioni strategiche su deterrenza nucleare, importanza dei droni e tanto altro ... msn.com

Un laser che non abbatte i droni ma li acceca: il dispositivo si monta direttamente sui fuciliNelle guerre contemporanee i droni hanno assunto un ruolo centrale. Il loro costo relativamente contenuto, la rapidità di impiego e la facilità di utilizzo permettono persino a ... ilmessaggero.it

Piogge e temporali anche nella giornata di domani. Lezioni sospese anche martedì in diversi comuni. Ecco quali - facebook.com facebook

A #MasterChefIt si trova tempo anche per le lezioni di dialetto Bruno, Antonino, Giorgio e gli aspiranti chef vi aspettano tutti i venerdì alle 21:30 in prima visione su Tv8. x.com