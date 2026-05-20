Khaby Lame stop al clone digitale | crolla il valore della società

Recentemente, il valore della società legata a Khaby Lame ha subito un calo del 90% in pochi mesi. La vicenda riguarda un clone digitale del creator, che avrebbe dovuto funzionare attraverso tecnologie di intelligenza artificiale e modelli di deepfake. Tuttavia, i dettagli tecnici sul funzionamento del clone non sono stati resi pubblici. La flessione del valore societario ha avuto un impatto evidente sulla sua percezione di mercato e sulla sua posizione nel settore digitale.

? Domande chiave Come avrebbe funzionato tecnicamente il clone digitale di Khaby Lame?. Perché il valore della società è crollato del 90% in pochi mesi?. Quali erano le condizioni economiche previste per l'ingresso del creator?. Cosa comporta questo stallo per il futuro dei diritti d'immagine digitali?.? In Breve Rich Sparkle Holdings ha registrato un crollo del valore superiore al 90% in pochi mesi.. L'accordo prevedeva per Khaby Lame una quota societaria pari al 41% del capitale.. Il progetto coinvolgeva la società Step Distinctive per la gestione dei diritti d'immagine.. L'obiettivo economico puntava a monetizzare un bacino di oltre 700 milioni di follower. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Khaby Lame Sold His Face for 8000 Crore!

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