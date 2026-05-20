Un progetto da miliardi di euro che prevedeva la creazione di un clone digitale di un noto influencer è stato messo in pausa. L’accordo tra le parti coinvolte, annunciato come un passo importante nel settore dell’intelligenza artificiale applicata ai personaggi pubblici, non è stato finalizzato. La sospensione della trattativa interrompe le attività di sviluppo previste e lascia ancora aperte molte domande sul futuro di questa tecnologia e sul suo impatto nel mondo dei social media.

Un progetto miliardario, l’idea di un “clone digitale” e un accordo che avrebbe potuto cambiare il rapporto tra influencer e intelligenza artificiale. Oggi, però, di quella trattativa che coinvolge Khaby Lame e Rich Sparkle Holdings sembra essere rimasto soprattutto il silenzio. Lo scorso gennaio si parlava di un’operazione imponente: il tiktoker più seguito al mondo, oltre 160 milioni di follower costruiti senza dire una parola, sarebbe potuto entrare nel capitale della società fino a una quota vicina al 41%, cedendo in cambio i diritti sulla propria immagine per sviluppare una versione digitale di sé basata sull’intelligenza artificiale. Un sistema pensato per moltiplicare contenuti e guadagni, sfruttando anche la rete di altri creator internazionali, con numeri potenzialmente enormi sia in termini di pubblico che di ricavi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il progetto miliardario per il clone digitale di Khaby Lame è stato sospeso: ecco cosa è successo all’accordo

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