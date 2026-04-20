Torna il Progetto Icaro | Piazza Duomo diventa città in miniatura per insegnare la sicurezza stradale ai bambini

Il “Progetto Icaro” torna a coinvolgere Piazza Duomo di Messina, che si trasformerà in una città in miniatura nei giorni 21 e 22 aprile, dalle 8 alle 14. L’iniziativa prevede l’allestimento di un “Parco Mobile della Sicurezza Stradale” pensato per insegnare ai bambini le regole di sicurezza e comportamento corretto in strada. L’obiettivo è offrire un’esperienza educativa attraverso attività pratiche e dimostrazioni.

“L’educazione stradale è un concetto da grandi, ma lo si impara da piccoli”. È lo spirito che accompagna il “Parco Mobile della Sicurezza Stradale”, iniziativa che il 21 e 22 aprile, dalle 8 alle 14, trasformerà Piazza Duomo di Messina in un grande spazio didattico dedicato ai più giovani.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Educazione stradale, al via la nuova edizione del progetto IcaroNuove iniziative rivolte soprattutto ai giovani riguardo il tema dell'educazione stradale. Il progetto ‘’TOPCLUB - a scuola di Sicurezza Stradale con Fiat’’ torna nelle scuole secondarie di secondo grado per parlare di sicurezza stradale e mobilità elettrica.Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità gli incidenti stradali costituiscono la principale causa di morte per i giovani di età compresa tra i... Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Taranto la polizia diventa maestra di educazione stradale con il progetto Icaro; Progetto Icaro: la Polizia di stato della BAT incontra gli studenti dell’Istituto Archimede di Barletta; Progetto Icaro: la Polizia di stato della BAT incontra gli studenti dell'Istituto Archimede di Barletta; I piccoli calciatori delle società Pgs Don Bosco e Icaro di Andria, prenderanno parte al progetto Juventus Training Experience a Torino. Messina. Piazza Duomo diventa una città in miniatura: torna il Progetto Icaro per educare i più piccoli alla sicurezza stradaleL’educazione stradale è un concetto da grandi, ma lo si impara da piccoli. È questo lo spirito del Parco Mobile della Sicurezza Stradale che nei giorni 21 e ... libertasicilia.it A Taranto la polizia diventa maestra di educazione stradale con il progetto IcaroUna maestra diversa con tanto di divisa, berretto e distintivo. A Taranto la polizia arriva nelle scuole per educare alla sicurezza stradale con un progetto chiamato Icaro e in programma in due giorna ... trmtv.it Progetto ICARO: Educazione stradale Le classi 1ª e 2ª del Liceo Scientifico Internazionale e le classi 4ª e 5ª della English Primary School di Lucca hanno partecipato al Progetto ICARO, iniziativa di educazione stradale promossa dalla Polizia Stradale - facebook.com facebook