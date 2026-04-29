Juve svolta Yildiz | il talento turco vede il Verona

La Juventus ha deciso di far esordire il talento turco Yildiz nella partita contro il Verona, segnando una svolta importante per la squadra in un momento chiave della stagione. Il giocatore, arrivato di recente, è stato inserito tra i titolari per offrire nuove soluzioni offensive. La formazione bianconera punta a migliorare la posizione in classifica e a consolidare la propria presenza in zona europea.

La Juventus ritrova i suoi pezzi pregiati nel momento più delicato della stagione, con l’obiettivo dichiarato di blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, arrivano segnali estremamente incoraggianti da Kenan Yildiz, il quale è ormai prossimo al rientro in gruppo dopo un periodo di assenza forzata causato da un fastidioso problema al ginocchio. Il giovane talento turco ha messo nel mirino la sfida interna contro l’ Hellas Verona, con la ferma intenzione di strappare una convocazione che restituirebbe a Massimiliano Allegri quella imprevedibilità offensiva mancata nelle ultime uscite.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Notizie correlate

Inter Juve, Yildiz vede rosso contro i nerazzurri: i numeri del turco con i rivali e quella promessa da mantenereCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turcoYildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Juventus, svolta Vlahovic: apertura al rinnovo-ponte. Sfida al Bayern per il futuro; Kenan Y?ld?z — Juventus: Attaccante, Profilo e Notizie; Spalletti e la terapia d'urto: ecco come ha curato la Juve dalla Yildiz-dipendenza; Yildiz e Vlahovic recuperano per Milan-Juve? Indicazioni importanti dall'allenamento della vigilia.

Yildiz verso il rientro: possibile svolta contro il VeronaYildiz verso il rientro: possibile svolta contro il Verona Segnali positivi arrivano anche da Kenan Yildiz, pronto a tornare ad allenarsi in gruppo dopo settimane difficili per un problema ... tuttojuve.com

Infortunati Juventus | Thuram e Yildiz in gruppo! Svolta verso il BolognaCi sono novità importantissime al termine della seduta d’allenamento di oggi, sabato 18 aprile: Khephren Thuram e Yildiz sono tornati in gruppo. fantamaster.it

RASSEGNA STRAMBA 28-4-2026 Le domande che si pongono ora che tirano un sospiro di sollievo e fanno sapere che Inter non è indagata..., Rocchi frodava se stesso #rassegnastramba #inter #Juventus #rocchi #inchiesta - facebook.com facebook

#Inter, lo Scudetto blinda #Akanji e porta #Muharemovic: quanto guadagna la #Juve dalla cessione dell'ex x.com