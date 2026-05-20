A circa 40 giorni dalla scadenza del contratto, il futuro di Vlahovic rimane incerto. La Juventus non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, mentre il Milan si prepara a presentare un'offerta per portarlo in rosa. Secondo fonti vicine alle trattative, il club rossonero avrebbe pronto un piano con uno stipendio annuo di circa 7 milioni di euro. La questione si lega anche alla qualificazione alla Champions League, che potrebbe influenzare le mosse di mercato di entrambe le squadre.

In casa Juventus la questione più spinosa riguarda il rinnovo del contratto di Dušan Vlahovic. L'attaccante classe 2000 andrà in scadenza il prossimo 30 giugno: tra soli 40 giorni il numero 9 bianconero potrebbe muoversi nella finestra estiva di calciomercato a parametro zero, a fronte di commissioni elevate e di un ingaggio importante. La pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina (0-2) ha fatto scivolare la Juventus di Luciano Spalletti al sesto posto in classifica, complici gli scontri diretti a sfavore con il Como. Domenica 24 maggio alle ore 20:45, per centrare un miracolo Champions nel derby contro il Torino, la Juve deve vincere e sperare nei passi falsi di Milan e Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Juventus, Vlahovic a 40 giorni dalla scadenza: il Milan prepara l’offerta per portarlo da Allegri

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