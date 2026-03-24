Il futuro di Strahinja Pavlovic potrebbe diventare uno dei temi caldi del prossimo mercato estivo. Il difensore serbo, cresciuto sotto la gestione di Massimiliano Allegri, ha guadagnato un ruolo centrale nel Milan, attirando l’attenzione di diversi club europei. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it', il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per Pavlovic. Il club inglese, intenzionato a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione, avrebbe individuato nel difensore serbo un rinforzo ideale per la difesa. Nonostante la possibile plusvalenza, la posizione del Milan sembra chiara: il difensore non è sul mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, sirene inglesi per Pavlovic: il Chelsea prepara l’offerta da 40 milioni

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